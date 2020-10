Ruim 2000 talen wachten op Bijbelvertaalproject

Van de ruim 7000 talen die wereldwijd worden gesproken, wachten er nog ruim 2000 op een vertaalproject van de Bijbel. Het gaat om ongeveer 160 miljoen mensen.

Dat blijkt uit recent onderzoek van Wycliffe Bijbelvertalers. De vertaalorganisatie geeft jaarlijks inzicht in de vooruitgang van het wereldwijde Bijbelvertaalwerk.

Het verlangen van mensen naar Gods Woord in hun eigen taal is juist in tijden van crisis groot, aldus directeur Bram van Grootheest. „We zijn gestart met een project in een vluchtelingenkamp voor vervolgde christenen. Mensen zijn zó gemotiveerd om de Bijbel te vertalen, dat ze daarvoor zelfs in het kamp komen wonen.”

Mede door die „motivatie” gaat het vertaalwerk „sneller dan ooit.” Volgens Van Grootheest is de eindstreep in zicht. „Het tempo ligt zo hoog, dat we ervan uit kunnen gaan dat de vertaler die ooit aan de laatste vertaling begint, op dit moment al geboren is.”

De Nederlandse tak van Wycliffe Bijbelvertalers werkt momenteel aan vertaalprojecten in meer dan honderd talen.