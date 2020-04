Ruim 20.000 mensen steunen Spaanse pastor

Meer dan 20.000 mensen hebben een petitie getekend om steun te betuigen aan een protestantse voorganger in Spanje. Die wordt ervan verdacht mensen van homoseksualiteit te willen „genezen.”

Dat meldde Evangelical Focus eind vorige week.

Miguel Ángel Martín, voorganger van een kleine protestantse kerk in Madrid, dreigt te worden gestraft door de regering omdat hij „bekeringstherapie” zou hebben gegeven om mensen van homoseksualiteit te „genezen.” De handeling is met een verborgen camera opgenomen, waarna de beelden via televisie zijn uitgezonden. De voorganger zelf ontkent de beschuldigingen.

De hoogte van de boete kan oplopen tot 20.000 euro.