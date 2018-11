Rudolf Setz diaconaal consulent CGK

Deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben Rudolf Setz (49) per 1 januari 2019 benoemd tot diaconaal consulent. Dat maakte het kerkverband woensdag bekend.

Setz is nu nog directeur van Nederland Zoekt. Daarnaast is hij voorganger van Assen Zoekt. Deze laatste functie blijft hij naast zijn parttime functie als diaconaal consulent voortzetten.

In het verleden werkte Setz als opbouwwerker voor de christelijke gereformeerde kerk in Zwolle. In 2003 nam hij het initiatief tot de oprichting van Stichting Present, waarvan hij tot eind 2010 directeur was.

Setz zal zich vooral gaan richten op het binnenlands diaconaat van de CGK. Diaconaal consulent ds. E. J. van der Linde behartigt met name het buitenlands diaconaat.