Rubriek Ter plekke: ”Uren, dagen, maanden, jaren...”

De oudejaarsavondklok 2018 is alweer vier weken verklonken. En het oudejaarslied ”Uren, dagen, maanden, jaren...”, waar dat overigens nog gezongen moge worden, is al lang weer verstomd. Nou ja, oudejaarslied... Het is geen oudejaarslied, maar een nieuwjaarslied.

Ik verklaar mij nader, op gezag van historicus Jan Dirk Snel. Het lied is gemaakt door de bekende dichter Rhijnvis Feith (1753-1824), ooit ouderling in Zwolle, en als afgevaardigde van de toenmalige Overijsselse synode lid van de commissie die een nieuwe liedbundel samenstelde. Deze bundel met 192 gezangen werd op 1 januari 1807 uitgegeven voor de hervormde eredienst, op last van de gezamenlijke provinciale synodes – een generale synode was er sinds 1618 immers niet meer geweest. Ze kreeg een plaats naast de psalmberijming van 1773. Voorzitter van de commissie was de Barneveldse predikant wiens naam in elke bijbel met ”de oude psalmberijming” prijkt, Ahasverus van den Berg.

In de ”Evangelische gezangen”, zoals de nieuwe bundel werd aangemerkt, staat ”Uren, dagen...” samen met drie andere liederen onder het kopje ”Nieuwjaarsliederen”. Rhijnvis Feith had zelf in 1805 al een ”Proeve van Eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst” uitgegeven. Maar mede dus op zijn gezag kwam zijn bekende lied als nieuwjaarslied in de nieuwe bundel.

Nu kan men zeggen dat dit kwam omdat er in 1807 nog geen oudejaarsdiensten werden gehouden. Die kwamen er namelijk pas in 1817, nu op last van de hervormde algemeene synode, die in 1816 op last van koning Willem I tot stand was gekomen. Maar nee dus: Feith bedoelde echt een nieuwjaarslied. Het bestaat uit zes strofen. Feith lijkt in de eerste regels terug te blikken, maar hij kijkt vooruit: ook het heden wórdt weer verleden. En als hij dan vooruitkijkt, blikt hem geen vrolijk nieuwjaar tegen. Hij sombert, want: „Voorgeslachten kwijnden heenen / En wij bloeien op hun graf / Ras zal ’t nakroost ons beweenen / ’t Mensdom valt als blaad’ren af.”

Kortom, een ”gelukkig nieuw jaar” in de eredienst was aan Feith niet besteed. Net zomin overigens als het psalmboek voor de eredienst. Daarin werd zozeer „den bijzonderen God van één volk bezongen”, met „verdelging van vijanden”, dat zij tegen den echten geest van Jezus’ leer” ingaan, Die een „God van alle volkeren” heeft verkondigd.

Het ”Uren, dagen, maanden jaren...” is intussen ook als oudejaarslied passé. Het komt in allerlei liedboeken, kerkelijk geijkt of niet geijkt, niet meer voor. Dat is maar goed ook. Want wat moeten we met een heden dat verleden wordt, „schoon ’t ons toegerekend blijft”? Kreeg het zoveel persiflages, omdat het in de volksziel verzonken raakte? Zoals: „vliegen als een schaap door ’t veen” in plaats van „vliegen als een schaduw heen.”

Tenslotte een jeugdherinnering. Ik logeerde oudejaar (pakweg) 1949 bij een oom en tante in Ottoland. Op het middernachtelijk uur hief de dorpsjeugd op de brug over de boezem (een binnenwatertje) het ”Uren, dagen...” aan. Hun nieuwjaarsgedachte was echter van geheel andere orde. Traditiegetrouw hadden ze op nieuwjaarsmorgen (de) deksels van het openluchtgemak der ingezetenen tegen de muren van de kerk gepositioneerd.

Ook het ”Uren, maanden…” is heengevlogen.