Royal Jongbloed presenteert kinderbijbel als graphic novel

Uitgever Royal Jongbloed heeft donderdag de Bijbel als ”graphic novel” gepresenteerd, getekend en geschreven door cartoonist en auteur Willeke Brouwer.

In boekhandel Waanders in de Broeren in Zwolle vond de presentatie plaats van het eerste deel, ”De engel en het kind”.

Als opvolger van dit deel, dat het kerstverhaal bevat, wordt in het voorjaar 2020 het paasverhaal verwacht: ”De koning en het offer”. Voor het najaar van 2020 staat de complete kinderbijbel, ”De reis en de belofte”, op de planning, met in totaal 55 verhalen uit de Bijbel.

De tekst van de wat stripachtige ‘beeldbijbel’ is een hervertelling op basis van de Bijbel, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst. Daarbij is gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Willibrordvertaling en teksten van Flavius Josephus.

Als doelgroep gelden kinderen van acht tot twaalf jaar, ook zij die geen christelijke achtergrond hebben.

Willeke Brouwer voegde aan deze speciale Bijbel veel tekeningen toe die een toelichting geven over de omstandigheden waarin de Bijbelverhalen zich afspeelden. Bijvoorbeeld over het werk van een timmerman, wat een herder doet, de tempel en het leven van een man of een vrouw rond het jaar nul.