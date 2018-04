Royal Jongbloed komt met ”Roodletterbijbel”

Royal Jongbloed brengt deze week een Bijbel op de markt waarin citaten van God in rode letters zijn weergegeven. Ongeveer een kwart van de Bijbel bestaat uit directe citaten van God.

In de Verenigde Staten zijn deze uitgaven al meer dan honderd jaar beschikbaar. De rode letters kunnen de lezer helpen bij het begrijpen van de tekst. Vooral in de Evangeliën en bij de profeten is veel zogeheten directe rede te vinden. Maar ook in Leviticus is de stem van God herkenbaar in de opdrachten die worden gegeven voor het invullen van de eredienst.