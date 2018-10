Rooms-katholieken VS negatief over optreden paus rond misbruikschandalen

Twee derde van de rooms-katholieken in de Verenigde Staten is negatief over de manier waarop paus Franciscus omgaat met misbruikschandalen in de kerk.

Dat blijkt uit woensdag verschenen onderzoek van onderzoeksbureau Pew. Het vertrouwen in de kerkleider is daarmee scherp gedaald ten opzichte van 2015, toen de meerderheid van de rooms-katholieken in de Verenigde Staten positief was over de koers die Franciscus inzette tegen misbruik. Met de populariteit in de paus in het algemeen is het nog wel goed gesteld. Zeven van de tien rooms-katholieken ziet de kerkleider nog wel zitten. Tot nu toe is Franciscus de populairste paus in de VS sinds Johannes Paulus II in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw.

Het jarenlange misbruik van met name kinderen door rooms-katholieke geestelijken leidde dit jaar in de VS tot een van de grootste schikkingen ooit; de kerk zette ruim 180 miljoen euro opzij voor genoegdoening aan slachtoffers.