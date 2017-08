Rooms-katholieke prijs voor protestants liturgiewetenschapper Uytenbogaardt

Ds. Hans Uytenbogaardt ontvangt op 30 september de Andreas Rinkelprijs. Uytenboogaardt krijgt deze wetenschappelijke erkenning voor zijn werk in de liturgiewetenschap.

De prijs wordt uitgereikt op de opening van het academisch jaar van het Oud-Katholieke Seminarie in de kathedrale kerk in Haarlem.

Hans Uytenbogaardt werkte als eerst als predikant en vervolgens docent liturgiek en als secretaris eredienst voor de Hervormde Kerk en vervolgens voor de Protestantse Kerk in Nederland. Zo stond hij aan de wieg van het Dienstboek van deze kerk. Bij het ontstaan hiervan vertaalde wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Deze opstelling als dienstbare wetenschapper is kenmerkend voor zijn manier van werken, zo stelt de jury vanuit de Oud-Katholieke Kerk van Nederland donderdagmiddag.

Ds. Uytenbogaardt zet zich al meer dan 50 jaar in „voor een liturgiewetenschap die kerken verbindt. Hij oriënteert zich hierbij op de wereldwijde kerk zoals die door de tijden heen gevierd heeft en viert.”

Ds. Uytenbogaardt zal bij de prijsuitreiking een lezing houden getiteld ”Willem Barnard en Allerheiligen, een voorganger in lied en gebed”. Barnard geldt als één van de voortrekkers van de liturgievernieuwing in Nederland. Hij verbond, net als ds. Uytenbogaardt, katholieke en protestantse tradities in zijn werk.

De Andreas Rinkelprijs wordt door het Oud-Katholiek Seminarie toegekend aan personen die uitmuntend wetenschappelijk theologisch onderzoek hebben verricht op het gebied van geschiedenis, leer of leven van de Oud-Katholieke Kerk of die andere gelijkwaardige prestaties hebben geleverd die voor deze kerk van bijzondere betekenis zijn. De prijs is genoemd naar de twintigste-eeuwse aartsbisschop Andreas Rinkel die zelf liturgie doceerde aan het Oud-Katholiek Seminarie en een voortrekker was in de oecumenische beweging.