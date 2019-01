Rooms-katholieke kerk Lunteren dicht

De rooms-katholieke geloofsgemeenschap Sint Antonius Abt in Lunteren verliest haar kerkgebouw. Zondag wordt de laatste eucharistieviering gehouden. Daarin wordt het bedehuis ook liturgisch aan de eredienst onttrokken.

In de regionale Titus Brandsmaparochie is dit de vierde kerksluiting in enkele jaren. Eerder werden de Goede Herderkerk in Ede en kerken in Doorwerth en Heelsum gesloten. „Voor de gemeenschap is de belangrijkste reden om nu te stoppen dat de parochianen het bestieren van de locatie niet meer kunnen bolwerken. De gemiddelde leeftijd nadert de 80 jaar”, aldus het parochiebestuur.

Gemiddeld bezochten circa 35 personen –uit Lunteren, maar ook uit Barneveld en Ede– de wekelijkse kerkdienst. ’s Zomers was er vaak aanloop van vakantiegangers. De Antonius Abtkerk, die plaats bood aan 80 kerkgangers, werd in 1959 gebouwd. Er was toen behoefte aan een nieuwe kerk, omdat door de komst van kazernes en fabrieken na de Tweede Wereldoorlog het aantal rooms-katholieken in de regio was toegenomen.

De parochianen komen voortaan acht keer per jaar op doordeweekse ochtenden bijeen, vooral rondom hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Er is dan ook een liturgisch gedeelte.