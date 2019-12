Rooms-Katholieke Kerk België telt minder kerkgangers

In België bezochten in 2018 bijna 17 procent minder mensen de zondagsmis in een rooms-katholieke kerk dan twee jaar eerder.

In 2016 werden 286.393 kerkgangers geteld, in 2018 238.298, blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarraport van de Belgische Rooms-Katholieke Kerk over 2018. Het is het tweede rapport dat de kerk brengt met dergelijke cijfers.

RKK België

Er is eveneens een afname te zien in het aantal doopsels (met 12 procent) en vormsels (met 4 procent). Het aantal kerkelijke huwelijken nam af met 14 procent.

Het rapport signaleert een toename van de rol van leken. In de kerk werken bijna 150.000 vrijwilligers. Meer dan de helft van de mensen die voor de kerk werkt, is vrouw.