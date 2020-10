Rondzendbrief tegen „vervlakking” in eigen kring

Er is een tweewekelijkse rondzendbrief per e-mail in de maak die zich keert tegen „de afvlakking en vervlakking” in de gereformeerde gezindte. De brief krijgt de naam Gereformeerd Venster.

Het eerste nummer moet nog verschijnen, maar er circuleert wel via de app en de mail een modelbrief die gewag maakt van dit initiatief, ondertekend door dr. W. J. op ’t Hof, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en oud-hoogleraar aan het Hersteld Hervormd Seminarie in Amsterdam.

Niet zelden worden er inzichten geproclameerd en praktijken beoefend die tegenstrijdig zijn met die van onze vaderen, zo stelt de predikant in de modelbrief. „U kunt denken aan de positie van de vrouw, de theocratie, de seksualiteit, de heiliging van Gods dag, de schepping, een veranderde wijze van Schriftuitleg enzovoorts. Dit alles is een gevolg van de geesteloosheid van het grootste deel van onze gezindte – de leiders en spraakmakers voorop.”

Onvrede

De predikant memoreert onvrede over de wijze waarop het Reformatorisch Dagblad het nieuws brengt en voorlichting geeft. „Deze nood heeft een aantal mensen uit diverse kerkverbanden tot elkaar gebracht. De gedachtewisseling heeft geleid tot het besluit om een helder geluid te laten horen door middel van een tweewekelijkse rondzendbrief per e-mail, die de naam Gereformeerd Venster heeft gekregen.”

Dr. Op ’t Hof wil met zijn initiatief tot een actualisering van de Nadere Reformatie komen. De predikant wijst op „het oude gereformeerde standpunt dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord is.”

„Wij zullen principiële beschouwingen geven, maar het is ook onze bedoeling om de actualiteit te belichten. Denk bijvoorbeeld aan de noodwet die een burgemeester de bevoegdheid geeft om een kerkdienst te laten verstoren en te doen beëindigen en aan de eerste vrouwelijke SGP-wethouder!”

Initiatiefgroep

Namens hoofdredacteur dr. Op ’t Hof, is D. Baarssen uit Urk, kandidaat binnen de HHK en lid van de initiatiefgroep, bereid om naar de pers het woord te voeren. De initiatiefgroep bestaat uit een groep mensen uit de wetenschappen, onderwijs en bedrijfsleven, onder wie enkele voorgangers, zo zegt hij desgevraagd. „Ze is begin oktober in Nederhemert bij elkaar geweest voor overleg en bezinning.”

Wat bracht u samen?

„De geestelijke nood van de tijd, de vervlakking op alle terreinen. We wilden weer terug naar de Bijbelse principes van de Nadere Reformatie, waar we nu ver verwijderd van zijn. Denk aan de verschuivingen op punt van de evolutie en het gezag en de inspiratie van de Heilige Schrift. Het accent ligt dus op een duiding op ethisch en principieel vlak.”

Welke vorm krijgt de nieuwsbrief?

„De bedoeling is een tweewekelijkse rondzendbrief van ongeveer vier pagina’s samen te stellen met daarin artikelen die allerlei actuele en historische onderwerpen belichten. Zie onze nieuwsbrief vooral ook als een aanvulling op wat in het Reformatorisch Dagblad aan verslaggeving over allerlei ontwikkelingen in kerk en samenleving verschijnt. De nieuwsbrief, waarvoor men zich kan aanmelden, wil laagdrempelig zijn voor het gemiddelde gemeentelid, maar ook voor jongeren.”

Journalistiek

Hoofdredacteur Steef de Bruijn van het RD deelt de zorgen van de initiatiefnemers over de vervlakking die ook in de gereformeerde gezindte waar te nemen is. „En ik waardeer elk initiatief dat bijdraagt aan het terugdringen daarvan. Maar we zijn een journalistiek medium en als we signaleren dat er een vrouwelijke SGP-wethouder is, dat er een noodwet komt of dat kerken het aantal kerkgangers beperken, vinden we dat de lezer daarvan op de hoogte moet zijn. Dat betekent uiteraard nog niet dat we die ontwikkelingen toejuichen. Ik herken me dus niet in de gedachte dat het RD de ruimte oprekt voor on-Bijbelse opvattingen rond schepping, homoseksualiteit of andere vormen van Schriftkritiek. Ook wij beschouwen de Bijbel van kaft tot kaft als Gods Woord.”