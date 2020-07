Rond duizend leden Duitse gemeente in quarantaine

Na de coronabesmetting van een familie in het West-Duitse Euskirchen, in de buurt van Bonn, moeten daar de ongeveer duizend leden van de religieuze mennonietengemeenschap in quarantaine.

Het gezin, zelf ook doopsgezind, nam deel aan diensten. De kinderen van de familie gingen naar de school van deze zogenoemde evangelische Freikirche.

Dertien van de veertien gezinsleden bleken positief nadat de moeder met symptomen moest worden opgenomen.

De autoriteiten vrezen dat het coronavirus zich onder de mennonieten heeft verspreid. Ze worden nog deze week getest. De school en het gebedshuis zijn gesloten, melden Duitse media. In het bejaardentehuis van de gemeenschap mogen geen bezoekers meer komen.