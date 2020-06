Roemenië stelt nationale gedenkdag voor vervolgde christenen in

Roemenië stelt een jaarlijkse nationale gedenkdag in vanwege het wereldwijde „geweld tegen christenen.” Dat meldde de Duitse persdienst Idea maandag.

Het Roemeense parlement heeft tot de gedenkdag besloten. Als teken van solidariteit worden overheidsgebouwen voortaan op 16 augustus rood verlicht. Het gaat om de parlements- en regeringsgebouwen in de hoofdstad Boekarest en in de provincies, de triomfbogen in de hoofdstad en het bekende Mogosoaiapaleis net buiten Boekarest.

Op die dag zullen de staatsmedia speciale aandacht schenken aan christenvervolging vroeger en nu en ook aan de rol die het christendom in de Roemeense geschiedenis heeft gespeeld.