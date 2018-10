Roemeense conferentie in teken herdenking geboortedag ds. Ferenc Visky

De grootste vrijheid is niet de politieke vrijheid, maar de bevrijding van de slavernij van de zonde. „De overwinning over de dictatuur der zonde wordt in Romeinen 8 bezongen.”

Met deze woorden opende de Hongaars hervormde ds. István Visky vrijdagavond de nationale conferentie van Christian Endeavor in de Roemeense stad Satu Mare. „Maar voordat iemand het overwinningslied van Romeinen 8 kan zingen, zal eerst de strijd van Romeinen 7 moeten worden doorleefd. De cruciale vraag is: hoe komen wij van Romeinen 7 tot Romeinen 8?”

Christian Endeavor (CE) is een beweging binnen de Hongaars Hervormde Kerk die onder het motto ”Pro Christo et Ecclesia” (voor Christus en de kerk) de kerk door inwendige zending wil vernieuwen. Omdat het honderd jaar geleden is dat de geestelijke leider van CE, ds. Ferenc Visky (1918-2005), werd geboren, was er op de CE-conferentie veel ruimte voor de herdenking van deze markante figuur.

De nalatenschap van Ferenc Visky

Geloof en kracht

De conferentie, met als thema ”Geloof en kracht”, werd vrijdagavond door ds. István Visky geopend met een toespraak over Romeinen 8:1-17. Hij wees de zo’n duizend aanwezigen in de architectonisch bijzonder opvallende Szatmár-Szigetikerk in Satu Mare op zijn grootvader, die als „overvrome” student theologie andere studenten veroordeelde, maar tot zijn schaamte ontdekte Romeinen 8 niet te kennen.

Ook Ferenc Visky moest leren dat hij verkocht was onder de zonde, aldus ds. István Visky. „Net als Paulus kon hij alleen een geestelijk mens worden door Christus en de werking van de Heilige Geest.”

Overdenkingen

Tijdens de conferentie werd zaterdag een nieuw in het Nederlands vertaald boek van ds. Ferenc Visky gepresenteerd. Dit boek, ”Bevrijd uit list en geweld. Overdenkingen over het Bijbelboek Esther”, is uitgegeven door uitgeverij De Banier in Apeldoorn.

De predikant István Lőrincz –hij studeerde een tijd theologie in Utrecht– is de vertaler. J. J. (Johan) Schipaanboord, voormalig bestuurslid van stichting Kom over en help, schreef in samenwerking met Judit Blom-Visky (kleindochter van ds. Ferenc Visky die in Nederland woont) een twintig pagina’s tellende levensschets. Daarin wordt onder meer vermeld dat ds. Ferenc Visky in 1958 tot 25 jaar gevangenis werd veroordeeld, zonder dat hij afscheid van zijn vrouw Júlia (in het boek Julianna geheten) kon nemen.

Schipaanboord memoreerde in zijn toespraak de bijzondere ontmoetingen met ds. Ferenc Visky. Voor alle zeven kinderen van de predikant –twee waren afwezig– had Schipaanboord een exemplaar.

Dagboek

Ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van ds. Ferenc Visky publiceerde CE-uitgeverij Koinónia een nieuw dagboek van deze predikant. De overdenkingen, voor iedere dag van het jaar, zijn gekozen uit fragmenten van bewaard gebleven geluidsopnamen.

De herdenkingsconferentie werd zondag afgesloten met een preek door ds. Kálmán Adorján uit Haranglab (Roemenië) over het laatste gedeelte van Romeinen 8.

Na de dienst werd ds. Ferenc Visky postuum het ereburgerschap van Agris, de geboortedorp van de predikant, toegekend. De burgemeester van Agris, Zsuzsanna Márton, reikte een oorkonde uit.

Nederland

De aanwezigen in de kerk hadden met de boekpresentatie een primeur. Het boek wordt in Nederland pas op 17 oktober gepresenteerd, in Maarssen. Vervolgens zijn er presentatiebijeenkomsten in Putten (24 oktober), in Schoonhoven (25 oktober) en in Middelharnis (26 oktober). Tijdens de bijeenkomsten is vertaler ds. István Lőrincz aanwezig.