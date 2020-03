Roemeens-orthodoxe priester leidt Wereldraad tijdelijk

De Roemeens-orthodoxe priester Ioan Sauca is per 1 april benoemd als interim-algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken. Hij bekleedt die functie tot medio juni.

Dat meldde de Duitse nieuwsdienst Idea afgelopen weekend.

Het was de bedoeling dat er eind deze maand tijdens een vergadering in Genève een opvolger zou worden gekozen voor Olav Fykse Tveit, de huidige algemeen secretaris. In verband met het coronavirus is die zitting uitgesteld.

Tveit kan niet langer aanblijven, omdat hij op 26 april tot voorzitter van de Noorse lutherse bisschoppenconferentie benoemd. De Noor heeft voor een periode van tien jaar aan het roer van de oecumenische Wereldraad gestaan.

De verkiezing voor een nieuwe voorman van de Wereldraad staat nu gepland voor medio juni. Er zijn twee kandidaten voor de functie: de 59-jarige Elizabeth Joy, directrice van het Engelse verband Churches Together en de 55-jarige Jerry Pillay, die van 2010 tot 2017 voorzitter was van de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken.