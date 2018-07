RKK Polen: Drink honderd dagen geen alcohol

De Rooms-Katholieke Kerk in Polen roept haar leden op om vanaf 4 augustus honderd dagen geen alcohol te drinken.

Dat bericht de Duitse Rooms-Katholieke Kerk (RKK) deze week op haar website.

Polen viert op 11 november zijn honderdjarige onafhankelijkheid. Hulpbisschop Tadeusz Bronakowski roept gelovigen op om honderd dagen voor de herdenking de drank te laten staan. Hij noemt dat „een werkelijk test van de vrijheid en de liefde voor het vaderland.”

Bronakowski uitte kritiek op de hoeveelheid alcohol die Polen consumeren. Dat zou per persoon zeven keer zo veel zijn als in 1918. Sinds ruim dertig jaar roept de kerk in Polen op om in augustus geen drank te gebruiken.