RKK en evangelicalen sluiten gesprekken af

Met de publicatie van een gezamenlijk document in december vorig jaar is er een einde gekomen aan de theologische leergesprekken tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Wereldwijde Evangelische Alliantie (WEA).

De dertien deelnemers uit tien landen ontmoetten elkaar tussen 2009 en 2015 ieder jaar met als doel de eenheid tussen christenen te bevorderen, meldde persdienst Idea onlangs. Het einddocument is getiteld ”Schrift en traditie. De rol van de kerk bij het heil: katholieken en evangelicalen verkennen uitdagingen en kansen”. Volgens de leider van de evangelicalen, prof. Rolf Hille, ging het er niet om compromissen te sluiten.

Uit het document blijkt dat er een groot verschil is in kerkbegrip, maar ook dat rooms-katholieken en evangelicalen de overtuiging delen dat „het onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is om alle mensen het reddende Evangelie te verkondigen.” Om die reden willen zij „zo veel mogelijk met één stem spreken.”

Paus

Tegelijk verwierpen de evangelicalen de leer van de onfeilbaarheid van de paus en andere uitspraken van de RKK, zoals de tenhemelopneming van Maria. De rooms-katholieke deelnemers hielden vast aan het leergezag van de geestelijken bij het verstaan van de Schrift.

Tussen 1993 en 2002 vonden er vergelijkbare bijeenkomsten plaats van het Vaticaan en de WEA. Deze werden afgesloten met de gemeenschappelijke verklaring “Kerk, evangelisatie en de band van gemeenschap”.