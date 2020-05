Rk-kerk Renkum gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders willen de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk in Renkum aanwijzen tot gemeentelijk monument. Zij volgen daarmee adviezen van het Cuypersgenootschap, een landelijke stichting tot behoud van negentiende- en twintigste-eeuws cultuurgoed, en de gemeentelijke commissie ruimtelijke kwaliteit.

De kerk, ontworpen door de bekende architecten Joseph en Pierre Cuypers, heeft volgens de commissie een zeer bijzonder interieur en inventaris, wat het kerkgebouw zonder meer monumentwaardig maakt. In haar advies noemde de commissie onder meer het middeleeuwse Mariabeeld, de heiligenbeelden uit het bekende atelier van Cuypers en Stoltzenberg, glaskunst van Octave Van Nispen tot Pannerden, de kruiswegstaties en het complete bankenplan.

Het Cuypersgenootschap sprak van een „hoogwaardig ontwerp” en wees onder meer op de stenen gewelven aan de binnenzijde, die volgens deze organisatie het interieur „een monumentale uitstraling” geven.

De kerk is het centrum van een eeuwenoude bedevaartcultuur rond het Mariabeeld. De regionale Titus Brandsmaparochie sluit het gebouw waarschijnlijk over enkele jaren wegens afnemende kerkelijke betrokkenheid en beperkte financiële ruimte. Parochianen riepen eerder de Stichting Maria van Renkum in het leven om de kerk te behouden. De gemeente Renkum overlegt met het parochiebestuur over de plannen met de kerk na de beoogde sluiting.