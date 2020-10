Rk-kerk Ootmarsum „meest gastvrije kerk”

De rooms-katholieke Simon en Judaskerk in Ootmarsum is uitgeroepen tot de meeste gastvrije kerk van Oost-Nederland.

De bekendmaking vond donderdagavond plaats in de Dorpskerk te Voorst en was, wegens de coronamaatregelen, te volgen via een livestream. De verkiezing is een initiatief van de stichting Welkom in de Kerk, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincies Overijssel en Gelderland.

De meest gastvrije kerk werd gekozen uit 69 inzendingen uit Overijssel en Gelderland. De jury –samengesteld uit vertegenwoordigers van kerken, cultureel erfgoedsector, onderwijs en toerisme– had tien kerken genomineerd. De publieksprijs werd uitgereikt aan de Mariakerk te Renkum; de aanmoedigingsprijs ging naar de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel. Aan de verkiezing deden onder meer de Ontmoetingskerk in Enschede, de Lebuinuskerk in Deventer en de Doopsgezinde Kerk in Winterswijk mee.

