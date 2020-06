RK-kerk Lievelde na boeteritus weer in gebruik genomen

Met een boeteritus in besloten kring is de rooms-katholieke Christus Koningkerk in Lievelde in de Gelderse Achterhoek deze week weer in gebruik genomen. Pastoor Herman de Jong van de regionale St. Paulusparochie constateerde begin deze maand dat optredens van een popband en een diskjockey het kerkgebouw als gewijde plaats hadden ontheiligd. Op het priesterkoor bij het altaar werd ook bier gedronken.

Door de ontheiliging kon de kerk volgens de pastoor tijdelijk niet worden gebruikt voor liturgische vieringen, waaronder uitvaarten. Hij haalde daarom de aanwezige hosties uit het kerkgebouw. Het aartsbisdom Utrecht steunde de maatregel van De Jong.

De optredens waren onderdeel van een ‘kermisavond’ die het plaatselijke kermiscomité had georganiseerd als alternatief voor de jaarlijkse kermis die wegens de coronabeperkingen was afgelast. Over het feest, dat rechtstreeks via YouTube te volgen was, had het comité overlegd met de locatieraad van de kerk. Een locatieraad coördineert de activiteiten binnen de lokale geloofsgemeenschap.

In de boeteritus is God om vergeving gevraagd voor de ontheiliging. Na overleg met afvaardigingen van het pastoraal team en het parochiebestuur eind vorige week hebben de leden van de locatieraad hun taken neergelegd „omdat de verschillen te ver uit elkaar liggen”, aldus een gezamenlijke verklaring.