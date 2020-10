Rk-kerk Indoornik bij Randwijk wordt uitvaartcentrum

De rooms-katholieke Johannes de Doperkerk in de buurtschap Indoornik, bij Randwijk, in de Betuwe is voor de eredienst gesloten. De kerk en de naastgelegen pastorie zijn verkocht. Uitvaartondernemingen in de omgeving gaan het kerkgebouw benutten voor uitvaartplechtigheden. De pastorie kan worden gebruikt als condoleanceruimte.

Drie jaar geleden werd in Indoornik de laatste eucharistieviering gehouden. De regionale Maria Magdalenaparochie stoot de kerk af wegens afnemend kerkbezoek, de „onmogelijkheid om nieuwe vrijwilligers te vinden” en financiële tekorten. Van de circa 1000 parochianen in Indoornik, Randwijk en Zetten droegen er de laatste jaren zo’n 90 bij aan de actie Kerkbalans en was een tiental als vrijwilliger in de geloofsgemeenschap actief. Naar de eucharistievieringen kwamen de laatste jaren doorgaans circa 20 personen.

De parochianen kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de ontmoetingszaal tussen kerk en pastorie, waar eens per maand een gebedsdienst wordt gehouden. Voor eucharistievieringen worden ze verwezen naar de Werenfriduskerk in Elst, op ongeveer 11 kilometer. Op de begraafplaats naast de kerk, die eigendom van de parochie blijft, is afgelopen zomer een Mariakapel gebouwd.

De Johannes de Doperkerk werd in 1949 ingewijd. De vorige kerk was in 1944 tijdens de operatie Market Garden (de Slag om Arnhem) onherstelbaar beschadigd.