Rk Heilige Familiekerk in Soest gaat dicht

De rooms-katholieke Heilige Familiekerk in Soest wordt gesloten, meldt de website van de parochie Martha en Maria. De laatste viering wordt gehouden op 7 februari 2021.

In Soest zijn de afgelopen twaalf jaar al twee rooms-katholieke kerken gesloten: de Johannes- en de H. Mariakerk. Teruglopend kerkbezoek is hiervan de oorzaak. Na deze sluiting zal er in Soest één rooms-katholieke kerk overblijven: de HH Petrus en Pauluskerk.

In 2006 werden de vier parochies in Soest samengevoegd tot één parochie. De parochie Martha en Maria bestaat uit acht parochies die in 2011 gefuseerd zijn. Het gaat om gemeenschappen in Baarn, De Bilt, Bilthoven, Eemnes, Maartensdijk, Soesterberg en Soest. Het parochiecentrum bevindt zich in Soest, naast de Petrus en Pauluskerk. Hier vinden activiteiten plaats die voor de hele parochie georganiseerd worden.

De Heilige Familiekerk dateert uit 1939. Naast de hoofdtoren staan twee achtkantige zijkapellen. Aan de oostkant van de kerk staat een hoog en smal koor. De toren heeft een inpandig portiek met daarboven een roosvenster met glas-in-lood.

De Johanneskerk, die in 1979 is gebouwd voor de rooms-katholieke eredienst, sloot in 2008 haar deuren voor de rooms-katholieke eredienst en werd in 2009 in gebruik genomen als kerk van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard.