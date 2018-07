Rijncruise brengt internationaal gezelschap van Genève naar Dordt

Met boot en bus langs maar liefst vijftig verschillende plekken die herinneren aan de Reformatie. Een internationaal reisgezelschap kwam zaterdag vol indrukken aan in Dordrecht, de laatste pleisterplaats.

Zo’n 130 reformatorische christenen, met name uit de Verenigde Staten en Canada, meren zaterdag met een cruiseschip aan de Merwekade aan. In de zon is het algauw warm, wat te zien is aan de vele petjes en korte broeken. De Reformation Cruise is georganiseerd door het Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) in Grand Rapids (VS). Reisleiders zijn dr. Joel Beeke, rector van het PRTS, dr. Ian Hamilton, docent aan Edinburgh Theological Seminary en Greenville Presbyterian Theological Seminary (VS), en dr. Michael Haykin, hoogleraar aan The Southern Baptist Theological Seminary in Louisville (VS).

Sola’s langs de Rijn

De reis begint op 9 juli in Genève, met onder meer bezoek aan het Reformatiemonument en de Saint-Pierre, de kerk van Calvijn. Van daaruit rijdt het gezelschap naar Montreux, Zürich en Basel, waar de reis per boot wordt vervolgd. De tocht gaat langs Straatsburg, Speyer, Bretten, Heidelberg, Worms, Koblenz, Marburg en Keulen, met als eindbestemming Dordrecht. Het gezelschap bestaat uit 116 mensen, zegt dr. Beeke.

Onderweg worden zo’n vijftig korte lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen gehouden door dr. Beeke, dr. Hamilton, dr. Haykin en David Woollin, assistent van dr. Beeke. Dr. Beeke noemt als hoogtepunt de toespraken van dr. Hamilton over de vijf sola’s op het moment dat het schip over de Rijn voer. „De deelnemers zijn niet alleen onder de indruk van Gods schitterende schepping, maar vooral ook van Zijn soevereine leiding in de kerkgeschiedenis. Ze zijn ook innerlijk geraakt door de rijkdom van onze reformatorische en bevindelijke erfenis. Vergeet niet dat de Reformatie een geweldige opwekking was”, aldus de Amerikaanse theoloog.

Dr. Hamilton is vooral onder de indruk van de veelzijdigheid van de Reformatie, zegt hij desgevraagd. „We denken bij de Reformatie vaak alleen aan Luther en Calvijn, maar er zijn veel meer vertegenwoordigers geweest, zoals Bucer en Melanchthon. Het is indrukwekkend om te zien hoe het Evangelie kracht heeft gedaan in de levens van deze mensen.” Dr. Haykins vielen vooral de grote afstanden op die de reformatoren onder primitieve omstandigheden moesten afleggen. „Wat een enorme gedrevenheid hadden deze mensen.”

Band

De reizigers hebben een geestelijke band met elkaar opgebouwd, zo reageren verschillenden desgevraagd. Al is het programma voor sommigen wel erg vol en moeten zaterdag vijf mensen op de boot achterblijven om even op adem te komen.

Verschillende gidsen nemen het gezelschap zaterdag mee naar historische kerken in Dordrecht. In de Augustijnenkerk vindt een korte bijeenkomst plaats waarop dr. Beeke een aantal van de ”five points of calvinism” belicht. Het lied ”The Enthroned Christ” wordt uit volle borst gezongen. Daarna gaat het gezelschap in groepjes naar de Grote Kerk. Maandag vertrekken de reizigers naar huis. Moe, maar voldaan.