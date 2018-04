Rietveldkerk De Hoeksteen in Uithoorn wordt film- en theaterzaal

De Hoeksteen in Uithoorn krijgt een nieuwe bestemming. In het voormalige kerkgebouw komen een film- en theaterzaal, verschillende kantoorruimten en zes appartementen.

De kerk (Alfons Ariënslaan) is een gemeentelijk monument uit 1965 en is de enige kerk van de hand van architect Gerrit Rietveld (1888-1964). In 1985 raakte de kerk buiten gebruik doordat de hervormde Hoeksteengemeente samenging met de gereformeerde kerk ”De Schutse”. Sindsdien deed het gebouw dienst als kantoorruimte en bibliotheek. In 2016 ging de gemeente Uithoorn op zoek naar een nieuwe eigenaar voor het monumentale pand.