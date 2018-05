Restauratie Zuidervermaning Westzaan

Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) heeft eerder deze maand de Zuidervermaning in Westzaan, een voormalige doopsgezinde schuurkerk, overgedragen aan Stadsherstel Amsterdam. Hierdoor is het mogelijk geworden het kerkgebouw te restaureren, meldt de SOHK.

De Zuidervermaning is een van de oudste gebouwen van Westzaan. De naam ”vermaning” houdt verband met de godsdienstoefening van de doopsgezinden. De doopsgezinde kerk, die gebouwd werd als schuilkerk, dateert uit 1731. Het in hout opgetrokken gebouw ligt zestig meter van de weg af en heeft het uiterlijk van een Zaanse schuur.

De kerk rust op gemetselde stenen poeren die op een in de grond aangebracht slietenbos staan. Dat is een bosje paaltjes van circa anderhalve meter hoog. De poeren zijn vanwege houtrot aan het verzakken. De kosten van de restauratie worden geraamd op 450.000 euro. Via de crowdfundingsactie ”Adopteer een poer” werd het streefbedrag van 50.000 euro in korte tijd opgehaald. Dit geld was nodig om andere subsidiegevers over de streep te trekken. Het Prins Bernhard Cultuurfonds, de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad dragen bij.