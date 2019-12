Restauratie Westerkerk Amsterdam afgerond

De restauratie van de Westerkerk in Amsterdam is klaar, meldt de site van de kerk. Nadat in de voorgaande jaren het exterieur was gerestaureerd, is dit jaar het interieur onder handen genomen.

De miljoenen euro’s kostende restauratie was onder meer nodig voor vernieuwing van het stuc- en schilderwerk. Op de plekken waar zout –dat door de metselwerkzaamheden in de zeventiende eeuw in het voegwerk terecht is gekomen– door het stucwerk heensloeg, is de pleisterlaag van de muur gebikt.

De werkzaamheden startten in januari. Eerst werd de westkant gerestaureerd, met het grote Duyschotorgel. Vanaf augustus werd de oostkant onder handen genomen. De steigers in de historische kerk bereikten een hoogte van 26 meter. De protestantse gemeente hield haar zondagse erediensten eerst in het oostelijke deel en toen dat klaar was in het westelijke. Sinds begin deze maand is de kerk ook doordeweeks weer open voor bezoekers.

De Westerkerk werd in opdracht van het stadsbestuur ontworpen door Hendrick de Keyser en in 1631 voltooid. Het gebouw was de derde kerk in Amsterdam die als protestantse kerk werd gebouwd. De Zuiderkerk (1611) en de Noorderkerk (1623) waren er eerder. De Oosterkerk kwam in 1671 tot stand.

Op het pleintje voor de kosterswoning, naast de kerk, staat een beeldje van Anne Frank. Het Anne Frankhuis is een klein stukje verder op de Prinsengracht te vinden. Anne Frank schrijft in haar dagboek over het carillon van de Westertoren.