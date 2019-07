Restauratie torentje kerk Naarden gereed

De restauratie van het torentje op het dak van de Grote Kerk in Naarden is klaar, meldt Stichting Grote Kerk Naarden.

Stichtingdirecteur Ellen Snoep heeft het moment gemarkeerd door de windvaan met de tekst ”Ego sum pastor bonus” (Ik ben de goede herder) weer terug te plaatsen. De afgelopen maanden hebben het houten torentje en de kroon daar bovenop een nieuwe loden bekleding gekregen. In het torentje komt ook het luidklokje terug, maar dit kan pas gebruikt worden als de steigers verwijderd zijn. De werkzaamheden zijn onderdeel van de algehele renovatie van het dak van de Grote Kerk, die in november 2018 gestart is.