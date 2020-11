Restauratie toren Oude Kerk Amsterdam

Binnenkort wordt een begin gemaakt met de restauratie van de toren van de Oude Kerk in Amsterdam. De kerktoren, die eigendom is van de gemeente Amsterdam, wordt aangepakt omdat de voegen poreus zijn als gevolg van zoutafzetting in de mortel. De planning is dat de restauratie duurt tot november 2021.

Reil, de orgelbouwer uit Heerde, pakt het orgel zorgvuldig in om het bespeelbaar te houden. Het Vater-Müller-orgel is in mei 2019 weer in gebruik genomen na een restauratieperiode van vijf jaar. Het beroemde orgel werd in 1726 opgeleverd met 47 registers, verdeeld over drie manualen en pedaal.

De Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam en dateert uit de dertiende eeuw. Het monumentale kerkgebouw heropende in 2013 na een restauratie van 75 jaar. De werkzaamheden startten in 1938. Koningin Wilhelmina zorgde toen voor een gift voor het begin van het project.

Het kerkgebouw is nog steeds in gebruik voor de zondagse erediensten van de protestantse gemeente. Daarnaast is de kerk elke dag van de week toegankelijk als museum.

De toren dateert uit de veertiende eeuw en werd in 1564 verhoogd in verband met de verhoging van het schip met een lichtbeuk. De toren is ongeveer 70 meter hoog.

In de kerk zijn veel beroemde inwoners van Amsterdam begraven, onder wie componist en organist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), die het orgel van de Oude Kerk vaak bespeeld heeft.