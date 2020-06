Restauratie toren Bovenkerk bijna afgerond

De restauratie van de toren van de Bovenkerk in Kampen, waaraan twee jaar is gewerkt, nadert het einde. Dat liet de gemeente Kampen, eigenaar van de toren, deze week weten.

„Het gevelwerk is hersteld, de wijzerplaten zijn gerestaureerd, het schilderwerk is gedaan en de steiger is verwijderd. De laatste stap is het onderzoeken van de effecten van het herstel van de fundering”, aldus de gemeente Kampen. „Om dat te kunnen meten, worden donderdag 18 juni zogenoemde proefluidingen gedaan. Tussen 10.00 en 16.00 uur worden op verschillende momenten de klokken geluid. Hiervoor wordt van tevoren door een gespecialiseerd bedrijf meetapparatuur in de toren van de Bovenkerk bevestigd. Eerst wordt de ”eigen frequentie” van de toren bepaald. Dit is belangrijk omdat voorkomen moet worden dat trillingen elkaar kunnen versterken en zodoende voor onherstelbare schade zorgen. De metingen moeten antwoord geven op de vraag hoe de toren en de klokken zich na de restauratie gedragen. De verzamelde gegevens worden door deskundigen geanalyseerd en beoordeeld.”

In mei 2018 werd gestart met het verstevigen van de fundering aan de westzijde van de toren. „Hiervoor zijn extra palen geheid met daaroverheen zware stalen balken”, aldus de gemeente. „Dit om het scheef zakken van de toren aan de westzijde af te remmen.”

Vervolgens is de toren tot aan de dakvoet in de steigers gezet en is het gevelwerk nauwgezet geïnspecteerd op gebreken en vervolgens hersteld. „Het gevelwerk bestaat uit tufsteen afgewisseld met bakstenen metselwerk. Er is voor gekozen om alle bouwsporen uit het verleden te respecteren en niet een egale bekleding van tufsteen aan te brengen. Dit is een gangbare manier van restaureren.”

De wijzerplaten zijn vorig jaar opnieuw gecoat in de oorspronkelijke kleur staalblauw met vergulde cijfers. Tot slot werden de bol en haan voorzien van een nieuwe laag bladgoud.

In 2017 werd de Bovenkerk onttrokken aan de eredienst. Een stichting zorgt sindsdien voor de exploitatie van de Kamper kerk.

