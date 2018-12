Restauratie rouwborden kerk Hogebeintum

In de kerk van Hegebeintum (ook wel Hogebeintum genoemd) worden de zestien rouwborden gerestaureerd.

Dat meldt Stichting Alde Fryske Tsjerken (Oude Friese Kerken).

De kerk van Hegebeintum staat op de hoogste terp van Nederland en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. In het bedehuis bevinden zich zestien rouwborden van de voormalige bewoners van het nabijgelegen landhuis Harsta State. Ze vormen een van de grootste collecties van ons land. In de Franse tijd moesten alle adellijke wapens uit de openbare ruimten verwijderd worden. Toen zijn veel rouwborden vernietigd. Het verhaal gaat dat de rouwborden naar Harsta State zijn gebracht en daar in een kelder of schuur verstopt zijn.

Alle zestien rouwborden vragen om een aparte behandeling. De restaurateur schrijft dat het goud sterk verouderd is, maar dat schoonmaakproeven uitwijzen dat onder het vuil nog kwalitatief goed goud zit met hoge glans. Daarom wordt er vooral schoongemaakt.

De kosten van de restauratie worden deel betaald uit een provinciale subsidie.