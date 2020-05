Restauratie ‘Rietveldkerk’ Uithoorn van start

Erfgoedorganisatie Boei start deze maand met de restauratie van De Hoeksteen in Uithoorn (1964), een van de twee door Gerrit Rietveld (1888-1964) ontworpen kerkgebouwen. De andere ‘Rietveldkerk’ staat aan de Van Boechorststraat in Amsterdam-Buitenveldert.

Het rechthoekige gebouw in de stijl van het Nieuwe Bouwen, dat door de weerspiegeling in de omliggende vijver de illusie van een kubus geeft, wordt zo veel mogelijk in oude luister hersteld, waarbij ook de oude theaterzaal in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

De Hoeksteen werd in 1965 door de hervormde gemeente te Uithoorn in gebruik genomen en bood plaats aan vierhonderd kerkgangers. Naast de kerkzaal was er ruimte gereserveerd voor een film-, toneel- en concertzaal in amfitheatervorm met 160 zitplaatsen.

In 1983 kwam het bericht dat de kerk gesloten werd. De kerk werd aan de gemeente Uithoorn verkocht, die er een bibliotheek als onderdeel van een cultureel centrum vestigde. De gemeente is nog steeds eigenaar van het gebouw. Sinds kort is ”Restaurant Gerrit” in de kerkzaal gevestigd.

Boei is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk met een passie voor het restaureren van cultureel, industrieel, agrarisch en religieus erfgoed.