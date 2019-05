Restauratie Oude Kerk Borne valt duurder uit

De restauratie van de zeventien historische muurschilderingen in de Oude Kerk van Borne (Overijssel) gaat meer kosten dan verwacht, meldt de site van de protestantse gemeente Borne.

Op de plafonds en muren van de Oude Kerk zijn historische muurschilderingen te zien, die langzamerhand verbleken en daarom gerestaureerd moeten worden. Van september tot december loopt er een groot restauratieproject voor conservering van de op kalk geschilderde secco’s of fresco’s. De schatting van de kosten kwam eerst uit op 125.000 euro. Dat wordt zeker 175.000 euro.

Boosdoeners zijn de scheuren in de muren. Volgens Gerie van der Endt, projectleider van de restauratie, is de preekstoel een van de oorzaken van de scheuren. „Bij de restauratie van 1920 is de kansel verplaatst zonder dat er een goed fundament aanwezig was. Door de grote droogte van onder meer vorig jaar is de grond gaan inzakken en trekt de preekstoel de muur naar zich toe. Daardoor wordt de reeds bestaande scheur steeds groter.”

Deze scheur is niet de enige. Ook aan de zuidzijde in het koor is een scheur zichtbaar. Die loopt volgens Van der Endt door aan de buitenkant, wat betekent dat de kerk verzakt.

De Oude Kerk dateert uit 1482 en verving een romaans kerkje op die plek. Omdat de meeste kerkgangers niet konden lezen, waren de muren kleurrijk beschilderd met heiligen en taferelen uit het leven van Jezus.