Restauratie Oosterparkkerk Amsterdam

De Oosterparkkerk in Amsterdam wordt gerestaureerd. De gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) wil hier alle Amsterdammers bij betrekken.

De Oosterparkkerk is een monumentale kerk in Amsterdam-Oost. Het monument uit 1904 is hard toe aan restauratie en vernieuwing. Bij de vernieuwing gaat het om een gebruiksvriendelijke keuken, toegang voor mindervaliden en beter licht en geluid.

De totale projectkosten bedragen 631.000 euro. Er is 275.000 euro bouwbudget beschikbaar. De kerkelijke gemeente wil 200.000 euro ophalen aan donaties. Inmiddels is er ruim 93.000 euro gegeven. Naar verwachting moet een bedrag van ruim 150.000 euro geleend worden.

De Oosterparkkerk in Amsterdam. beeld gkv Amsterdam

In 1904 nam de doopsgezinde gemeente het zaalkerkje in gebruik. Sinds 1975 is de gereformeerde kerk vrijgemaakt eigenaar en hoofdgebruiker. De leden wonen verspreid over verschillende wijken in de stad Amsterdam, voornamelijk Oosterpark, Centrum, Noord, De Pijp, Oost, Watergraafsmeer, Diemen, Duivendrecht, IJburg en Amsterdam-ZO.

De kerk is ook buiten de zondagen open voor iedereen die het gebouw wil gebruiken, bijvoorbeeld voor lezingen, muziekavonden of een speciale gelegenheid. „De Oosterparkkerk wil een kerk van alle Amsterdammers zijn. Deze actie leek ons een uitstekende manier om dat symbolisch kracht bij te zetten”, aldus Marinus de Jong, voorganger van de Oosterparkkerkgemeente. Via een webshop kan iedereen zijn eigen stukje kerk virtueel bemachtigen: van orgelpijp tot sierpaneel. Elk onderdeel kan gesponsord worden.