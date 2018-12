Restauratie kerk Vinkega bijna gereed

Binnenkort vindt de oplevering plaats van het gerestaureerde voormalige kerkgebouw in het Friese Vinkega.

Dat meldt de gemeente Stellingwerf op haar site. De gemeente heeft de Stichting Behoud Finkega extra subsidie gegeven in verband met tegenslagen.

De hervormde kerk in Vinkega wordt sinds 1970 niet meer gebruikt voor kerkdiensten. De laatste begrafenis vond plaats in 2001. De Stichting Behoud Finkega kocht de kerk van de kerkelijke gemeente. Omdat een gemeenschapshuis in het dorp ontbreekt, gaat de kerk deze functie vervullen. Ze wordt een ontmoetingsplaats voor inwoners van Vinkega voor allerlei activiteiten.

Burgemeester André van de Nadort gaf in december 2017 het startsein voor de restauratie van het kerkgebouw. Het dak en de dakgoten werden vervangen, de ramen gerestaureerd en de muren opnieuw gevoegd.