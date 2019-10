Restauratie kerk Onderdendam start volgend jaar

Naar verwachting gaat volgend jaar de restauratie van de gereformeerde kerk aan het Boterdiep in Onderdendam van start. Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) meldt dat de subsidieaanvraag van de stichting bij de provincie Groningen positief is beoordeeld.

De restauratie van het schilderwerk wordt uitgevoerd in de oorspronkelijke kleuren. Ook de glas-in-loodramen en het pleister- en witwerk worden hersteld. De afgelopen jaren heeft SOGK de buitenzijde van de kerk al voor een groot deel opgeknapt.

De kerk werd in 1932 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Het waaiervormige bankenplan is daar een goed voorbeeld van, evenals het met hout betimmerde paraboolgewelf, het podium en de glas-in-loodramen. Boven de deur bevindt zich een natuurstenen gevelsteen met het opschrift: ”Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken 1 Timotheüs 1:15”.

Het kerkgebouw ligt aan de doorgaande weg bij de entree van Onderdendam en is daarmee beeldbepalend voor het dorp.

De gereformeerde kerk wordt sinds de overdracht in 2015 aan SOGK gebruikt voor lokale en regionale, sociale en culturele activiteiten onder het motto ”De kerk als mooie kamer van het dorp”.