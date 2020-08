Restauratie hervormde kerk Valburg bijna voltooid

De restauratie van de hervormde kerk in het Betuwse Valburg is grotendeels voltooid.

De eerste fase van de restauratie begon ruim een jaar geleden, deelt ouderling-kerkvoogd Th. J. de Vree mee. „Toen is het stucwerk, dat door vocht los begon te laten, van de muur afgebikt. De muur is daarna gedroogd en dit jaar is nieuw stucwerk aangebracht. Ook is de vloer, die door de vloerverwarming op diverse plaatsen mankementen vertoonde, hersteld. We hebben nu gekozen voor convectorverwarming.” De totale restauratie kostte ongeveer 100.000 euro.

Deze zomer is ook de eikenhouten wand tussen de kerk en de consistoriekamer verwijderd. Dat heeft te maken met toegenomen kerkbezoek. De Vree: „Tot een aantal jaren geleden werden de kerkdiensten op zondagavond slecht bezocht en kwamen er maar twintig à veertig mensen. Dat aantal is gestegen tot circa honderd. ’s Morgens en ’s avonds is het kerkbezoek momenteel ongeveer gelijk.”

Alle bezoekers kunnen in deze coronatijd een plaats krijgen. „We hebben nu alle ruimte benut. De banken zijn uit het kerkgebouw gehaald en we zetten de stoelen door de hele kerk. De mensen zitten ook in het koor.”

De eenbeukige dorpskerk in Valburg bestaat uit een romaans tufstenen schip met gestucte zoldering en een hoger driezijdig gesloten koor uit de vijftiende eeuw met gotische kapellen aan de noord- en zuidzijde.