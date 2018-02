Restauratie gebedenboek Maria van Gelre gestart

In de Staatsbibliotheek in Berlin is de restauratie gestart van het gebedenboek van Maria van Gelre, een van de grootste middeleeuwse kunstschatten uit de Nederlanden.

Dat maakte museum Het Valkhof in Nijmegen woensdag bekend. Het boek uit 1415 telt ruim 1200 bladzijden, een geïllustreerde kalender en zo’n 100 miniaturen. Het heeft in de loop der jaren twee soorten schade opgelopen: losgeraakte verfdeeltjes en barsten en scheurtjes in het perkament. Het eerste is wel te verhelpen, het tweede niet. Opnieuw inbinden is geen optie. De restauratie van het gehele boek kan enkele jaren duren. Een klein deel, veertig pagina’s in totaal, is dit najaar in Nijmegen te zien tijdens een expositie.