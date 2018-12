Restauratie Eusebiuskerk Arnhem

Wegens bouwwerkzaamheden zal de kerkzaal van de Eusebiuskerk te Arnhem van 1 april tot 1 september 2019 gesloten zijn. Dat meldt de website van de Eusebiuskerk.

Volgend jaar wordt de kerkzaal ingrijpend verbouwd. Er komen twee entrees in de zijbeuken. In de kerkzaal wordt de houten vloer vervangen en wordt er vloerverwarming aangelegd. Het praalgraf van Karel van Gelre verhuist naar zijn oorspronkelijke plaats in het koor, terwijl de vaste tentoonstelling ”Verhalen uit de Eusebius” een plek in de toren krijgt.

De bouwwerkzaamheden moeten afgerond zijn voor de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem in september 2019. De Eusebius speelt bij die herdenking een prominente rol. Bij de Slag om Arnhem (september 1944) gingen grote delen van de kerk verloren. Enkele maanden later stortte de toren in, waardoor ook het schip van de kerk schade opliep.

De toren van de Eusebiuskerk heeft de afgelopen jaren in de steigers gestaan voor een miljoenenrestauratie. De afgelopen tijd is het grootste gedeelte van de steigers verwijderd.

De toren is gedurende de verbouwing van de kerk wel toegankelijk.