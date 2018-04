Restauratie Bovenkerktoren Kampen van start

De toren van de Bovenkerk in Kampen wordt gerestaureerd, meldt de gemeente Kampen. De toren, die eigendom is van de burgerlijke gemeente, verkeert in slechte staat en verzakt. De werkzaamheden aan de toren starten deze maand. De fundering wordt verstevigd en de gevel gerestaureerd. Schade door de zetting van de toren wordt hersteld en ook het muurwerk van tufsteen wordt verbeterd.

De restauratie moet ook schade aan het orgel van de Bovenkerk, waarop veel orgelconcerten gehouden worden, voorkomen. Door de verzakking van de toren komt er steeds meer spanning te staan op de ankerstaven, waarmee het orgel bevestigd is aan de toren. Ook moet het straks weer mogelijk zijn om de klokken van de Bovenkerk te luiden en het volledige luidprogramma uit te voeren.

De restauratie kost ongeveer 1 miljoen euro. De provincie Overijssel draag 570.000 euro bij.

De Bovenkerk met de toren, die hoog uitsteekt boven de stad, is een van de iconen van Kampen. In de Bovenkerk is vorig jaar september de laatste reguliere zondagse dienst gehouden. Sindsdien wordt het bedehuis op zondag nog incidenteel gebruikt voor speciale diensten.