Restaurant in vroegere Arnhemse kerk

In de voormalige evangelisch-lutherse kerk aan de Spoorwegstraat in Arnhem opent in december hotel-restaurant Bizar-Bazar, een horecavoorziening in moorse stijl.

Dat meldde dagblad De Gelderlander. Het restaurant biedt ongeveer honderd zitplekken. Er komen veertien hotelkamers.

De kerk, gelegen in het centrum van Arnhem, is een monumentaal pand uit 1898. De lutherse gemeente had het bedehuis in 2016 verkocht, omdat ze de exploitatie en het onderhoud van het gebouw niet meer kon opbrengen. In de Tweede Wereldoorlog raakte de neogotische kerk zwaar beschadigd, maar ze werd naderhand weer opgebouwd.