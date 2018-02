Reprintsfonds Snoek Ermelo overgenomen

Het reprintsfonds van uitgeverij Snoek uit Ermelo, waarin fotografische herdrukken van oude schrijvers zijn ondergebracht, is met ingang van donderdag overgenomen door MTHreprints uit Veenendaal.

Beide bedrijven houden zich bezig met het op de markt brengen van reprints op het gebied van klassieke theologie. MTHreprints is eigendom van J. Mouthaan uit Veenendaal. Het reprintsfonds is door Snoek opgebouwd in samenwerking met E. A. van ’t Hul uit Elspeet. Snoek blijft andere uitgaven in zijn fonds houden, ook overgezette werken van oudvaders.