Renovatie Kerkelijk Centrum Ermelo

In september begint een ingrijpende verbouwing van het Kerkelijk Centrum in Ermelo. Het kerkgebouw, dat dateert uit 1976, is hard aan renovatie toe, deelt William Bossenbroek, voorzitter van de bouwcommissie, mee.

De hoofdingang, die zich aan de zijkant van het kerkgebouw bevindt, wordt naar achteren verplaatst, zodat er in de hal meer ruimte voor ontmoeting ontstaat. Verder komt er vanuit een aantal bijzalen een doorbraak naar de kerkzaal, zodat deze door middel van deuren met elkaar in verbinding staan.

De kerkzaal zelf, die 550 zitplaatsen telt, komt ook aan de beurt. Het podium wordt aangepast en er komen nieuwe stoelen, nieuwe vloerbedekking, nieuwe zonwering en nieuwe verwarming.

De totale kosten bedragen ruim 550.000 euro. De helft ervan komt uit het onderhoudsfonds van de hervormde gemeente Ermelo. De andere helft is bijna binnen, deelt Bossenbroek mee. Hij geeft aan dat er tijdens de renovatie veel vrijwilligers aan de slag gaan, zodat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden.

De verbouwing start na de boeldag, die op de tweede zaterdag in september gehouden wordt. De gemeente kan eventueel ’s zondags elders onderdak krijgen, maar Bossenbroek verwacht niet dat het nodig is. Naar verwachting gaat het werk een paar jaar duren.

Het Kerkelijk Centrum is een van de zes wijkgemeenten van de hervormde gemeente Ermelo. De andere zijn de Oude Kerk, Nieuwe Kerk Noord, Nieuwe Kerk Zuid, Westerkerk en Zendingskerk.