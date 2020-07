Renovatie kerk oggiN Sint Philipsland

De oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Sint Philipsland is bezig met een renovatie van haar kerkgebouw.

De kerk dateert uit 1871. Sinds die tijd is het gebouw eenmaal uitgebreid, maar het dak was nog origineel en dringend aan vervanging toe. De dakspanten werden slechter, waardoor het dak ging doorbuigen. Dat was in de kerkzaal steeds meer zichtbaar.

Op dit moment wordt het dak volledig vernieuwd. Er worden nieuwe stalen spanten aangebracht, het dakbeschot wordt opnieuw geïsoleerd en er worden nieuwe dakpannen gelegd.

De kerktoren is met een mobiele kraan van het dak afgetild. De torenspits wordt vernieuwd. Er komen nieuwe staanders, er wordt nieuwe dakbedekking van lood gelegd en er worden nieuwe hekken geplaatst.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door plaatselijke aannemers die lid zijn van de gemeente.

De kerkenraad hoopt dat de kerk eind deze maand weer wind- en waterdicht zal zijn en dat de torenspits weer op zijn plaats zal staan. De renovatie moet eind augustus afgerond zijn.