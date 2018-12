Renovatie kerk en kosterswoning gg Westzaan

Op initiatief van enkele leden van de gereformeerde gemeente (gg) te Lisse heeft zaterdagavond vanaf 19.30 uur in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk een adventsconcert plaats ten behoeve van de renovatie van het kerkgebouw en de kosterswoning van de gg te Westzaan. Medewerking verlenen onder meer een mannen- en een vrouwenensemble onder leiding van Arjan Wouters.

De Westzaanse gg komt samen in een voormalige doopsgezinde kerk uit 1695. Deze is toe aan groot onderhoud. De naastgelegen kosterswoning uit 1800 –van oorsprong de pastorie– verkeert in zeer slechte staat. Kerk en kosterswoning zijn rijksmonument.

„Deze week hebben we de vergunning gekregen voor de renovatie van de kosterswoning”, laat scriba J. Tanger weten. „Er moet heel veel aan gebeuren, eigenlijk praat je over een bijna nieuwe woning.” Met het groot onderhoud van de kerk is inmiddels een begin gemaakt: de voorgevel is opnieuw gevoegd en geschilderd.

De totale kosten zijn begroot op 400.000 euro. Dit bedrag is te hoog voor de gemeente, die 100 (doop)leden telt. Evenals vorig jaar hebben enkele leden van de –grote– classisgemeente Lisse daarom een concert georganiseerd. „Een initiatief waar we blij mee zijn”, zegt Tanger. „Op dit moment hebben we zo’n 70.000 euro binnen. We hebben dus nog een lange weg te gaan.”

Aan het concert in Noordwijk zaterdag verlenen ook Myrthe de Wolff (solozang), Minne Veldman (orgel), Lennart Moree (piano) en Silvia Maessen (contrabas) hun medewerking. De entree bedraagt 7,50 per persoon (incl. 1 consumptie), kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Lees ook:

„De mooiste kerk van de GG” (rd.nl, 22-06-2015)

Acties voor renovatie monumentale kerk gg Westzaan (rd.nl, 27-09-2017)

Gereformeerde gemeente Westzaan: kerkdiensten in doopsgezinde vermaning (rd.nl, 09-08-2018)