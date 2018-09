„Religieuze leiders gaan vriendschapsverklaring tekenen in Den Haag”

Religieuze leiders van verschillende wereldgodsdiensten zijn uitgenodigd om in juni 2020 in het Haagse Vredespaleis een ”vriendschapsverklaring” te ondertekenen. Dat is woensdagmiddag tijdens een persconferentie in Den Haag bekendgemaakt.

De vriendschapsverklaring is een initiatief van de Carnegie Foundation, de stichting die het Vredespaleis beheert, en het interreligieuze Elijah Interfaith Institute. Zij nodigen vertegenwoordigers uit van islam, boeddhisme, hindoeïsme, sikhisme, christendom en jodendom om de verklaring te ondertekenen. Onder anderen paus Franciscus heeft positief gereageerd, aldus de organisatie.

Religieuze leiders

„De verklaring is bedoeld om tweedracht, haat en intolerantie tussen mensen van verschillende religies tegen te gaan”, aldus de organisatoren. Volgens Erik de Baedts, directeur van het Vredespaleis, werken de initiatiefnemers samen met onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het idee van de verklaring is afkomstig van reclamemaker Mark Woerde, die vorig jaar een videoboodschap maakte om vriendschappen tussen mensen van verschillende religies te bevorderen. In die video waren persoonlijke uitspraken van onder anderen paus Franciscus, opperrabbijn Jonathan Sacks en de dalai lama opgenomen. „Ik ben er dankbaar voor dat de videoboodschap de voorloper is geworden van iets wat groter en invloedrijker is geworden dan ik had kunnen voorzien”, aldus Woerde.