Relatie gkv en cgk onder druk door openstelling ambt voor vrouwen

De openstelling van de ambten voor vrouwen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) heeft op plaatselijk vlak de samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onder druk gezet. Het bleek moeilijk de onderlinge relatie „goed te houden.”

In het woensdag verschenen onderzoek van de GKV naar de openstelling van het ambt voor vrouwen in de kerk is gevraagd of de besluitvorming in de lokale kerk invloed heeft gehad op de eenheid in de gemeente. Van de 137 gemeenten hebben 54 gemeenten dit inderdaad zo ervaren. In 32 van deze 54 kerken heeft het besluit onrust en verdeeldheid gebracht en ook heeft het geleid tot het vertrek van kerkleden.

Ongeveer een derde van de vrijgemaakte kerken heeft een samenwerkingsverband met een christelijke gereformeerde kerk, een Nederlands gereformeerde kerk of met allebei. Vier kerken werken samen met andere kerkverbanden. In 20 procent van deze kerken is deze samenwerking van invloed geweest op de besluitvorming en andersom geldt dat de besluitvorming in 20 procent van de kerken van invloed is geweest op de samenwerking met het andere kerkverband. In samenwerking met de Nederlands gereformeerden was het nemen van een besluit tot openstelling van de ambten vaak bevorderend voor de relatie.

Deputaten man/vrouw in de kerk hebben 87 gemeenten bezocht om te ondersteunen in het bezinningsproces. „We zijn verrast doordat de gesprekken bij alle meningsverschillen veelal harmonieus verliepen”, zegt woordvoerder ds. G. E. Messelink. „Men wilde elkaar beluisteren en de eenheid in Christus zoeken.”