Relatie geloof en geluk als kip-eivraag

Kerkgangers voelen zich vaker gelukkig dan niet-kerkgangers. Ook zijn ze vaker lid van een vereniging en zijn ze maatschappelijk betrokken. Maar komt dat alles echt door het geloof?

Dat is de boodschap van het onderzoeksrapport dat het Amerikaanse Pew Research Centre donderdag heeft gepresenteerd op basis van cijfers uit de VS en 34 andere –veelal westerse– landen.

De onderzoekers maken onderscheid tussen drie bevolkingsgroepen: de „religieus actieven”, die minimaal eens per maand een kerkdienst bezoeken, de „religieus inactieven”, die zich religieus noemen maar minder frequent naar de kerk gaan, en de „niet religieus betrokkenen”, die zich niet identificeren met een religie. Bijna tweederde van de Nederlanders behoort tot de laatste categorie, 19 procent tot de inactieven, 16 procent tot de actieven.

Uit het onderzoek blijkt dat de actieven zich vaker gelukkig noemen dan mensen uit beide andere groepen. In Nederland noemt 38 procent van de religieus actieven, 36 procent van de inactieven en 30 procent van de niet-betrokkenen zich gelukkig. Op andere gebieden bedragen de verschillen tussen de groepen vaak enkele procentpunten. Zo is 52 procent van de Nederlandse actieven ook lid van een niet-religieuze organisatie, tegenover 48 procent van de niet-betrokkenen. Bij verkiezingen stemt 78 procent van de actieven stemmen, tegenover 73 procent van de niet-betrokkenen.

Hangen geloof en geluk dan altijd met elkaar samen? „Een correlatie is niet hetzelfde als een oorzaak”, stelt socioloog prof. dr. Ruut Veenhoven, emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die de data uit het rapport al eerder heeft geanalyseerd. „De situatie verschilt per land. In de VS, waar familieleden vaak ver van elkaar wonen en de verzorgingsstaat zwakker is, hebben kerken een sterkere sociale functie dan in Nederland.”

In het onderzoek mist prof. Veenhoven bepaalde nuances. „Als er veel ouderen lid zijn van een kerk, zullen daar ook weduwes tussen zitten. Die zijn meestal wat minder gelukkig en dat drukt het gemiddelde van de kerkgangers, terwijl het kerklidmaatschap juist voor weduwen geluksbevorderend is.”

Prof. Veenhoven constateert dat het onderzoek geen antwoord geeft op de „kip-eivraag” of religieuze activiteit mensen gelukkiger maakt of dat geluk mensen –ook in de kerk– actiever maakt. „De volgende vraag is dan of kerkelijke activiteit meer geluk oplevert dan bijvoorbeeld participatie in de voetbalclub. Die effecten kunnen ook verschillen tussen personen en situaties.”