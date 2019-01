Regens leggen in Israël paardenbeelden bloot

De zware regenbuien in Israël van de afgelopen weken hebben een aantal bijzondere archeologische voorwerpen aan het licht gebracht.

Wandelaars ontdekten de voorwerpen en lichtten de afdeling diefstalpreventie van de Israëlische Oudheidkundige Dienst in.

Inspecteur Nir Distelfeld van de afdeling diefstalpreventie zegt dat de winterregens soms artefacten aan het licht brengen als die zich niet diep onder de grond bevinden. Een accurate beschrijving van de plek waar zo’n object is gevonden, is volgens hem nodig om de „historische puzzel” op te lossen van hoe mensen in de oudheid leefden.

De dochters van archeologe Ayelet Goldberg-Keidar vonden een 2800 jaar oud beeldje van een paardenhoofd toen zij naar paddenstoelen aan het zoeken waren in de buurt van Kfar Ruppin in de Jordaanvallei. Hiker Michael Markin trof een paardenbeeldje aan op Tel Akko bij de stad Akko.

Volgens dr. Adi Erlich van de universiteit van Haifa kwamen afbeeldingen van paarden veel voor in het Israël van tien eeuwen voor het begin van de jaartelling. De betekenis van paarden nam in deze tijd toe. De Israëlieten schreven aan paarden geen cultische betekenis toe. Het waren dus geen afgodsbeelden. Een beeldje van een paard was mogelijk in trek als statussymbool.

In december waarschuwde een echtpaar de afdeling diefstalpreventie van de Oudheidkundige Dienst na de vondst van een borstbeeld bij Beth Shean. De toegesnelde inspecteurs vonden een tweede beeld ernaast. Deze zijn afkomstig uit de derde of vierde eeuw, uit het einde van de Romeinse tijd. „Bustes als deze werden gewoonlijk bij of in een rotsgraf geplaatst”, zegt dr. Eitan Klein, adjunct-hoofd van de afdeling. „Mogelijk ging het om een ruwe afbeelding van een overledene.”