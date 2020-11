Regels zingen in eredienst en koor opnieuw onduidelijk

Mag zingen in de eredienst nu wel of niet? Daarover is na de laatste persconferentie onduidelijkheid ontstaan. Vijf vragen.

Wat was de situatie voor 4 november?

Het kabinet kan zingen in de kerk niet verbieden, maar raadde het wel steeds af. „Verspreid het Woord, niet het virus” zei minister Hugo de Jonge van VWS tijdens een persconferentie. Diverse kerkgenootschappen legden de zang in de eredienst aan banden. Onder meer de PKN riep kerkenraden dringend op van gemeentezang af te zien. Andere kerken, waaronder de HHK, lieten gemeenten zelf een afweging maken. Nu lijkt er echter meer ruimte te zijn geweest vóór 4 november. Op de site van de Rijksoverheid waarin het gaat over de regels voor zingen en koren, staat nu dat zingen in de kerkdiensten wél toegestaan was.

Mocht zingen in de kerk al die tijd dus gewoon?

Daarover bestaat onduidelijkheid. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie was er inderdaad een beperkte ruimte om te zingen. De regels op de website lijken hiermee ruimer te zijn dan uit de persconferenties naar voren kwam en hoe de (meeste) kerken ze geïnterpreteerd hebben.

En nu?

In de nieuwe regels staat dat zingen en schreeuwen in groepsverband buiten de eigen woning niet is toegestaan. Voor zangers, koren, zanggroepen en zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging zou echter een uitzondering gelden, voor zover zij daarbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen. Op basis van deze regels zou de gemeentezang door kunnen gaan. Sterker: voor kerken lijkt er ten opzichte van de eerdere situatie niets te veranderen. In het verleden bleek de informatie op de website van de Rijksoverheid meermaals onjuist te zijn. Eerder was er onder meer onduidelijkheid over het aantal toegestane gasten bij een bruiloft. Het ministerie komt nog met een uitgebreidere reactie.

Hoe zit het met de koren?

Hoewel koren net als kerken een uitzonderingspositie lijken te hebben, kunnen zij moeilijk samenkomen omdat er wel beperkingen zijn in het aantal mensen dat in één ruimte verkeert. Het is niet toegestaan met meer dan twee personen uit verschillende huishoudens iets te ondernemen. Koornetwerk Nederland kwam woensdag daarom met het advies de repetities twee weken stil te leggen. Professionele muziekgezelschappen mogen, ook binnen de nieuwe regels, repeteren.

Er ligt ook een OMT-advies. Wat gaat daarmee gebeuren?

Het Outbreak Management Team kwam dinsdag met het advies om zingen in groepsverband nog verder te beperken. Daarbij verwezen ze ook naar het onderwijs, instellingen en muziektherapeuten. Het kabinet heeft aangegeven zich op dit advies te beraden en er later op terug te komen.