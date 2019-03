Regeling voor ‘dure’ pastorie in PKN

Er is een oplossing gevonden voor de problemen die dreigden te ontstaat voor pastoriebewoners die onevenredig hard getroffen zouden worden door nieuwe financiële afspraken binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN meldde onlangs dat er de afgelopen weken is gewerkt aan „reparatieregelgeving.” Zo komt er onder meer een minimum woonbijdrage van 624 euro per maand. De kleine synode van de Protestantse Kerk vergadert op 22 maart over de aangepaste regeling.

